Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" помог вернуть в казну страны свыше 1 триллиона тенге. На эти деньги в городах и районах Казахстана строится 406 социальных и коммунальных объекта. 15 из них в Абайской области. В их числе сети водоснабжения, здания медицинской и социальной направленности. На очереди ещё ряд важных инициатив – школы и пожарные депо. Как в регионе выбирают объекты для реализации на деньги коррупционеров и где развёрнуты главные строительные площадки, в материале BAQ.KZ.

В Семее полным ходом идёт строительство нового корпуса психо-неврологического медико-социального учреждения для лиц старше 18 лет. Новое здание рассчитано на 100 мест. Общая стоимость проекта - 2,7 млрд тенге. В декабре он был профинансирован со специального государственного фонда по возврату активов. А в начале июня, в преддверии священного праздника Курбан айт, генеральный прокурор побывал на стройке и по традиции заложил капсулу памяти.

Строительные работы начаты в марте этого года сразу после проведения конкурсных процедур. Окончание реализации проекта ожидается в декабре.

"На сегодня каркас здания закрыт, бригады приступают к внутренним работам. Строительство ведётся на территории нынешнего психо-неврологического учреждения. Возводится дополнительный корпус. Подрядчик строительства - ТОО "Капитал Stroy Kz", проект разрабатывало ТОО "Сем Строй Проект", - рассказал подробнее руководитель Управления строительства области Абай Шынгыс Риаханов.

Площадь строящегося трёхэтажного здания составляет 6 646 квадратных метров. Новый корпус позволит сократить очередь для людей с инвалидностью старше 18 лет.

"В настоящее время есть потребность в расширении психо-неврологического медико-социального учреждения. В очереди состоит 101 взрослый человек с инвалидностью", - уточнили в Управлении координации занятости и социальных программ области Абай.

В скором времени в области начнётся строительство двух объектов здравоохранения. В Центральной районной больнице Аягозского района появится пристройка для проведения МРТ исследований, на которую из специального государственного фонда выделено 270 миллионов тенге.

А в Многопрофильной центральной райбольнице Урджарского района построят здание инсультного центра и оснастят его современным оборудованием. На эти цели предусмотрено 3 миллиарда тенге.

Оба проекта прошли госэкспертизу и получили финансирование. На сегодня - стадия госзакупок, идёт выбор подрядчиков.

По данным Комитета по возврату активов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в стране запланировано строительство 655 объектов: это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. На данный момент завершено строительство 480 объектов. Средства на возведение объектов ПМСП и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета, а также из Специального государственного фонда.

Этот источник профинансировал и строительство 12-ти объектов водоснабжения. Питьевой водой в скором времени будут обеспечены жители ряда улиц Семея, а также нескольких сёл Абайской области.

Возвращённые в страну незаконно выведенные активы стекаются в специальный государственный фонд, из которого Генпрокуратура выделяет средства на реализацию проектов.

"Сначала мы составили список всех проектов, которые нуждаются в финансировании. Следующий шаг - отработали вопрос с нашей областной прокуратурой, и затем уже с Комитетом по возврату активов. Именно они дают предварительное одобрение, учитывая социальную значимость и другие критерии отбора. Предварительно поддержанные проекты мы отрабатываем с отраслевыми министерствами. Например, бюджетную заявку по психо-неврологическому диспансеру мы вносили в Министерство финансов через Министерство труда и соцзащиты", - пояснил руководитель Управления строительства.

На сегодня в очереди на реализацию поставлено ещё несколько проектов, которые получили предварительное одобрение.

Так, поддержку получила инициатива строительства школы на 100 мест в селе Суык-Булак Жарминского района. Сейчас здесь доживает свои последние дни начальная школа, построенная в 1964 году как детский сад. Она остаётся одной из самых проблемных в регионе.

Здание давно признано аварийным из-за сильного износа электросетей и водопровода, что вынуждает учеников учиться в две смены. В настоящее время в школе отсутствуют спортивный зал, библиотека, учительская и медицинский пункт. Старое здание обслуживает только начальные классы, а учащиеся с пятого по одиннадцатый класс вынуждены добираться на занятия в соседнее село на школьном автобусе.

"Проблема аварийной школы поднималась жителями с 2011 года. В марте этого года во время рабочей поездки аким области Берик Уали осмотрел учебное заведение и пообещал построить новое здание, - рассказали подробнее в пресс-службе акима области Абай. - Новая школа рассчитана на 100 учеников и разместится на участке площадью один гектар. Общая площадь здания составит 1600 квадратных метров, оно будет двухэтажным и состоять из 12 учебных кабинетов. Построят отдельный спортивный блок. Планируется оснащение современными технологиями для обеспечения высокого качества образования. На территории появятся зоны отдыха и спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и гимнастики".

К слову, в Абайской области есть ещё две аварийные школы, в которых дети вынуждены получать знания: в Семее и в селе Екпын Аксуатского района. В ближайшее время на их месте обещают построить новые корпуса.

Фото акимата области Абай

Кроме того на средства Спецфонда планируется построить два пожарных депо - в Семее и в селе Кабанбай близ озера Алаколь.

Следующий проект, который получил поддержку – это лицей Бiлiм-Инновация.

"Недавно вышло заключение государственной экспертизы на рабочий проект строительства лицея на 400 мест с интернатом в районе микрорайона Карагайлы города Семей. Проект поддержала генеральная прокуратура. В данный момент мы формируем бюджетную заявку и направляем в Министерство финансов совместно Министерством просвещения", - рассказал Шынгыс Риаханов.

Деньги коррупционеров помогут также достроить Дворец школьников в Семее. Его возведение началось в бытность Нурлана Уранхаева на посту областного акима. Но сейчас проект требует республиканских вложений.

"Чтобы не останавливать процесс строительства подрядчики вложили свои средства, на сегодня здание построено. Нужны средства для инженерных систем, внутренней отделки, оборудования. Поэтому мы очень надеемся на республиканское финансирование", - рассказал об ожиданиях глава Управления строительства.

Сотрудники областной прокуратуры - частые гости на стройплощадках области, где идут работы на возвращённые средства. Надзорный орган следит за тем, чтобы каждый тенге был освоен по назначению, а сроки и качество строительства строго соблюдались. Ведь именно от того, насколько добросовестно реализованы проекты, зависит развитие инфраструктуры - а значит, и уровень жизни жителей городов и сёл Абайской области.

Фото: Альбина Халел