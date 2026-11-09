От заснеженных гор до новых туристических маршрутов: где отдохнуть зимой в Казахстане

Зима открывает Казахстан с другой стороны. Горнолыжные трассы, национальные парки, исторические памятники и необычные природные ландшафты позволяют выбрать отдых на любой вкус. Вместе с туристической привлекательностью регионов растет значение транспортной доступности. Строительство аэропортов и модернизация инфраструктуры могут открыть путешественникам новые маршруты. Куда отправиться этой зимой и как развитие регионов меняет возможности внутреннего туризма – в обзорном материале BAQ.KZ.

Что меняется для туристов

Казахстан располагает возможностями для круглогодичного туризма. На юге и востоке страны путешественников ждут горнолыжные курорты, север привлекает лесами и озерами, а исторические города предлагают культурно-познавательные маршруты.

Выбор места отдыха зависит не только от природных достопримечательностей. Не менее важны качество дорог, транспортное сообщение, условия размещения и доступность услуг.

Развитие региональной инфраструктуры стало одним из приоритетов, обозначенных Главой государства в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Тогда же была представлена инициатива «Халықтық құрылыс» – «Народная стройка». Направленная на модернизацию социально значимых объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры. На реализацию проектов в 2027-2029 годах планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Хотя инициатива не отдельная туристическая программа, обновление дорог и инженерных сетей может улучшить условия для работы гостиниц, баз отдыха и предприятий обслуживания, особенно в небольших населенных пунктах рядом с природными достопримечательностями.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Куда поехать за впечатлениями

Алматы традиционно входит в число наиболее популярных направлений зимнего отдыха. Горы Заилийского Алатау позволяют совместить катание на лыжах и сноуборде с прогулками и знакомством с городом.

Главным центром притяжения остается Шымбулак. Горнолыжный курорт расположен на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Здесь оборудованы трассы различной сложности, работают канатные дороги и пункты проката снаряжения.

Шымбулак подходит как опытным спортсменам, так и начинающим. Тем, кто предпочитает спокойный отдых, доступны подъемы по канатной дороге с панорамными видами на горы.

Неподалеку расположен высокогорный спортивный комплекс «Медеу», известный своим катком. Поездку сюда можно совместить с посещением Шымбулака. За пределами города находится горнолыжный комплекс «Ак Булак», ориентированный на активный и загородный отдых.

Особого внимания заслуживает урочище Кок-Жайляу, расположенное в горах Заилийского Алатау недалеко от Алматы. Это одно из известных природных мест в окрестностях города, привлекающее путешественников панорамными видами, открытыми горными лугами и лесными массивами. Зимой территория покрывается снегом и приобретает совершенно иной облик. Кок-Жайляу представляет интерес для любителей пешего туризма и природных пейзажей.

Тем, кто хочет увидеть природные достопримечательности, стоит обратить внимание на Кольсайские озера и Каинды.

Кольсай привлекает горными пейзажами и хвойными лесами. Озеро Каинды известно стволами деревьев, возвышающимися над водой. Зимой окружающие склоны покрываются снегом, создавая необычные пейзажи для фотографий.

Отдельного внимания заслуживает Чарынский каньон. Его красноватые скальные образования особенно выразительно выглядят на фоне снежного покрова. При благоприятной погоде туристы могут посетить доступные участки каньона и познакомиться с его природными особенностями.

Для поездок к высокогорным озерам и каньону важно заранее уточнять состояние дорог, погодные условия и правила посещения охраняемых территорий.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Где отдохнуть с семьей

Бурабай в Акмолинской области подходит для тех, кто предпочитает размеренный отдых и короткие путешествия. Курортная зона известна сосновыми лесами, озерами и скалистыми возвышенностями.

Среди главных достопримечательностей – гора Окжетпес, скала Жұмбақтас и озеро Бурабай. Зимой здесь можно гулять по оборудованным маршрутам, фотографировать природные пейзажи и проводить время в загородных комплексах.

Гостиницы и санатории предлагают различные варианты размещения и оздоровительные программы. В зависимости от погодных условий работают сезонные площадки для катания на коньках, лыжах и тюбингах.

Близость к Астане позволяет организовать поездку на выходные. Для семей, которые не планируют выезжать далеко за пределы столицы, альтернативой могут стать загородные комплексы в ее окрестностях.

Бурабай показывает, как сочетание природных достопримечательностей, транспортного сообщения и объектов размещения позволяет поддерживать интерес к курортной зоне в разные сезоны.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Чем удивит зимний Алтай

Восточный Казахстан привлекает путешественников горными массивами, продолжительным снежным сезоном и возможностями для активного отдыха.

Риддер расположен в окружении Алтайских гор. Здесь востребованы лыжи, сноуборд и организованные зимние маршруты. Естественные снежные склоны интересны и подготовленным любителям фрирайда, однако катание вне оборудованных трасс требует специального снаряжения и профессионального сопровождения.

В регионе действует горнолыжный комплекс «Алтайские Альпы», где любители зимнего спорта могут провести несколько дней на склонах.

Для знакомства с природой Алтая стоит рассмотреть Катон-Карагайский национальный парк. Его территория известна горными долинами, лесами и живописными ландшафтами. Зимние поездки сюда требуют подготовки из-за удаленности отдельных объектов и сложных погодных условий.

Транспортную доступность района призван улучшить новый аэропорт, строительство которого ведется по поручению Главы государства.

Согласно планам, представленным в ноябре 2026 года, завершить строительство предполагается в феврале 2027 года. Пассажирские рейсы ожидаются в первой половине следующего года после прохождения необходимых процедур.

Появление авиасообщения может сократить время в пути и повысить интерес к Катон-Карагаю. Это создаст перспективы для развития гостевых домов, экскурсионных услуг и местного предпринимательства.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Где искать зимние пейзажи

Для спокойного отдыха на природе подойдут Северо-Казахстанская, Павлодарская и Карагандинская области.

В Северо-Казахстанской области расположена Имантау-Шалкарская курортная зона. Ее отличают лесные массивы, холмистый рельеф и озера. Зимой сюда можно отправиться ради прогулок, фотосъемки и отдыха на туристических базах, работающих в холодный сезон.

Среди доступных развлечений встречается зимняя рыбалка. Перед выходом на лед необходимо убедиться в его безопасности и соблюдать установленные ограничения.

Баянаульский национальный парк в Павлодарской области известен озерами Жасыбай и Торайгыр, скалистыми горами и сосновыми лесами. В холодное время года природные достопримечательности привлекают любителей прогулок и пейзажной фотографии.

Для активного досуга в Баянаульском районе расположен горнолыжный комплекс «Мырзашокы». Возможность катания зависит от погодных условий, снежного покрова и работы оборудования.

В Карагандинской области интерес представляет Каркаралинский национальный парк. Горные массивы, хвойные леса и загородные базы отдыха делают Каркаралинск подходящим направлением для коротких зимних поездок.

В отличие от крупных курортных центров, часть объектов размещения и туристических маршрутов в этих регионах ориентирована преимущественно на теплый сезон. При планировании путешествия стоит заранее уточнить условия проживания и доступность выбранных достопримечательностей.

Что посмотреть на юге

Зимний отпуск в Казахстане необязательно проводить среди снежных склонов. Южные регионы позволяют совместить путешествие с изучением истории, архитектуры и культурного наследия.

Туркестан остается одним из главных центров культурно-познавательного туризма. Его наиболее известная достопримечательность – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение исторического комплекса можно дополнить прогулками по туристическим пространствам города и знакомством с музейными экспозициями.

В Туркестанской области сохранились древние городища Сауран и Отырар. Эти памятники позволяют узнать больше об истории средневековых городов и торговых путей, проходивших через территорию Казахстана.

Продолжить исторический маршрут можно в Таразе. Город известен мавзолеями Айша-биби и Карахана, а также другими памятниками архитектуры.

Для любителей природы на юге страны расположены Сайрам-Угамский национальный парк и Аксу-Жабаглинский заповедник. Их горные территории представляют интерес для экологического туризма, хотя посещение отдельных маршрутов зимой ограничивается погодными условиями и правилами охраняемых территорий.

Культурно-познавательные поездки позволяют разнообразить зимний отдых и познакомиться с регионами, которые обычно ассоциируются с весенним или летним туристическим сезоном.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Куда отправиться за необычными видами

Мангистауская область предлагает совершенно иной туристический опыт. Вместо хвойных лесов и горнолыжных склонов здесь путешественников встречают пустынные пространства, известняковые скалы и памятники древней истории.

Урочище Бозжыра привлекает необычными формами рельефа и масштабными панорамами. Белые скальные образования, возвышающиеся над пустынной местностью, создают один из наиболее узнаваемых пейзажей региона.

Любителям исторических маршрутов интересны подземные мечети Бекет-ата и Шопан-ата. Их посещение позволяет познакомиться с духовным и культурным наследием Мангистау.

Зимой экскурсионные поездки по региону возможны при благоприятных погодных условиях. Из-за удаленности достопримечательностей и сложностей отдельных дорог путешествовать рекомендуется с опытными местными сопровождающими.

Туристические перспективы области связаны и с развитием побережья Каспийского моря. В Кендерли планируется расширение курортной инфраструктуры, а строительство аэропорта должно повысить транспортную доступность территории.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Какие маршруты откроются

Строительство новых аэропортов предусмотрено в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли. Каждый из этих районов обладает собственными особенностями и перспективами для развития туристической отрасли.

Катон-Карагай привлекает природой Алтая, Зайсан – озером и окружающими ландшафтами, а Кендерли рассматривается как перспективная курортная зона на побережье Каспия.

Согласно планам, озвученным в ноябре 2026 года, строительство аэропортов в Зайсане и Кендерли предполагается завершить до конца текущего года. Начало пассажирского сообщения ожидается в первой половине 2027 года после получения необходимых разрешений.

Новые воздушные гавани могут расширить географию путешествий и сократить время поездок в отдаленные районы. Однако востребованность маршрутов будет зависеть от регулярности рейсов, стоимости билетов и качества туристических услуг.

В этом контексте развитие авиасообщения дополняет более широкие задачи инфраструктурной модернизации, обозначенные в Послании Президента. Инициатива «Халықтық құрылыс» и проекты строительства аэропортов реализуются отдельно, однако улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры может способствовать развитию региональной экономики, включая туристическую отрасль.

Фото: BAQ.KZ/ИИ

Что ждет зимний туризм

Казахстан предлагает путешественникам не только традиционные горнолыжные курорты, но и природные, исторические и экскурсионные маршруты. Развитие внутреннего туризма открывает возможности для небольших гостиниц, гостевых домов, предприятий общественного питания и экскурсионных служб.

При этом для расширения туристического сезона важны не только новые объекты, но и доступность уже существующих направлений, качество обслуживания и безопасность путешественников.

Строительство аэропортов и модернизация региональной инфраструктуры могут сделать поездки по стране удобнее. А разнообразие природных и культурных достопримечательностей позволяет выбирать маршруты в зависимости от интересов – от активного отдыха в горах до знакомства с историческими городами и необычными ландшафтами Казахстана.