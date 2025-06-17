Синоптики предупредили о нестабильной погоде, которая ожидается в Казахстане с 18 по 20 июня. На смену аномальной жаре в отдельных регионах придут грозы, дожди, шквалистый ветер и даже град, передаёт BAQ.KZ.

По данным метеослужб, в центральных и южных областях страны 18 июня днем столбики термометров поднимутся до +36 градусов, однако уже 19–20 июня температура начнет снижаться. Ожидаются осадки, грозы и порывистый ветер до 20 м/с.

Так, в южных регионах страны 18 июня синоптики прогнозируют сильную жару — до +41°C в Шымкенте и до +39°C в Алматы. При этом в Алматы осадки начнутся уже 20 июня, а температура снизится до +29…+31°C. В Шымкенте также ожидается ослабление жары до +32…+34°C.

В центральных районах страны ожидается переменная облачность, местами — грозы и град. Температура воздуха днем сначала достигнет +36°C, но к 20 июня понизится до +23…+25°C.

Особое внимание синоптики просят уделить погодным условиям на дорогах и мерам безопасности во время гроз. Гражданам рекомендуется не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и водоемов в период непогоды.