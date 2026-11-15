От Золотого человека до сакских животных: как создавали дизайн новых банкнот тенге

15 ноября Казахстан отметит 33 года со дня введения национальной валюты. В преддверии Дня тенге главный дизайнер проекта Национального банка Санжар Нуркасимов рассказал, какие исторические образы легли в основу новой серии банкнот «Сакский стиль».

По его словам, при разработке дизайна специалисты обратились к искусству первого тысячелетия до нашей эры и изучили труды казахстанских археологов Кималя Акишева, Зейноллы Самашева и Виктора Зайберта.

При создании серии банкнот "Сакский стиль" мы обратились к искусству первого тысячелетия до нашей эры. Многие элементы традиционного казахского орнамента и прикладного искусства берут истоки в этом наследии. Через дизайн банкнот мы хотели показать эту связь и глубину нашей истории, — рассказал Нуркасимов.

На лицевой стороне банкнот изображено древо жизни — элемент головного убора Золотого человека. Каждому номиналу посвящён отдельный образ животного из сакского искусства. На обратной стороне представлены животные и природные ландшафты Казахстана.

Серия включает шесть номиналов — от 500 до 20 тысяч тенге. Пять банкнот уже выпущены в обращение, последняя — номиналом 20 тысяч тенге — готовится к выпуску.