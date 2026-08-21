Отбасы банк изменит категорию женщины в очереди на жилье после суда
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В Костанайской области спор между женщиной, Отбасы банком и отделом жилищных отношений акимата Костаная завершился медиацией. Стороны договорились скорректировать подкатегорию, по которой заявительница состоит в очереди на жилье.
Административное дело рассматривалось в специализированном межрайонном административном суде Костанайской области. Гражданка обратилась с иском к городскому отделу жилищных отношений и Отбасы банку.
Причиной спора стала подкатегория постановки женщины в очередь на получение жилья. Сейчас она была указана как относящаяся к «семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью», тогда как заявительница добивалась ее изменения.
Во время предварительного судебного разбирательства стороны решили урегулировать вопрос мирным путем. При участии судьи-медиатора они заключили медиативное соглашение, которое впоследствии утвердил суд.
Согласно достигнутой договоренности, Отбасы банк должен принять необходимые меры и изменить подкатегорию заявительницы на «неполная семья».
При этом ее регион, категория и дата постановки в очередь на жилье останутся прежними.
Суд пришел к выводу, что условия соглашения не противоречат законодательству и не нарушают права и законные интересы других лиц. После утверждения медиации административный иск был возвращен в связи с примирением сторон.
Медиативное соглашение вступило в законную силу.
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