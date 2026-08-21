Отбасы банк изменит категорию женщины в очереди на жилье после суда

В Костанайской области спор между женщиной, Отбасы банком и отделом жилищных отношений акимата Костаная завершился медиацией. Стороны договорились скорректировать подкатегорию, по которой заявительница состоит в очереди на жилье.

Административное дело рассматривалось в специализированном межрайонном административном суде Костанайской области. Гражданка обратилась с иском к городскому отделу жилищных отношений и Отбасы банку.

Причиной спора стала подкатегория постановки женщины в очередь на получение жилья. Сейчас она была указана как относящаяся к «семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью», тогда как заявительница добивалась ее изменения.

Во время предварительного судебного разбирательства стороны решили урегулировать вопрос мирным путем. При участии судьи-медиатора они заключили медиативное соглашение, которое впоследствии утвердил суд.

Согласно достигнутой договоренности, Отбасы банк должен принять необходимые меры и изменить подкатегорию заявительницы на «неполная семья».

При этом ее регион, категория и дата постановки в очередь на жилье останутся прежними.

Суд пришел к выводу, что условия соглашения не противоречат законодательству и не нарушают права и законные интересы других лиц. После утверждения медиации административный иск был возвращен в связи с примирением сторон.

Медиативное соглашение вступило в законную силу.