С 2 июля "Отбасы банк" меняет условия досрочного полного погашения предварительных и промежуточных жилищных займов, оформленных в рамках системы жилищных строительных сбережений, передает BAQ.KZ.

Согласно новым правилам:

накопления на депозите, связанном с займом, автоматически направляются на погашение остатка основного долга;

договор жилищных строительных сбережений подлежит обязательному расторжению;

для получения нового займа потребуется открыть новый депозит или использовать уже существующий, не привязанный к прежнему кредиту.

В банке объясняют, что эти изменения направлены на сохранение принципов системы ЖСС, которая основана на долгосрочных накоплениях и взаимной поддержке между вкладчиками и заёмщиками. Сбережения одних обеспечивают доступные кредиты для других — по ставке от 3,5% до 8,5% годовых.

"Клиенты, погасившие заем досрочно, фактически уже решили свой жилищный вопрос. Обязательное закрытие депозита в этом случае — мера, направленная на обеспечение равных условий для всех участников системы", — отметили в банке.

Новые правила распространяются только на те случаи, когда заем погашается полностью досрочно. Частичное погашение или плановые выплаты остаются в прежнем порядке.

Отбасы банк подчеркнул, что изменения призваны укрепить устойчивость системы ЖСС и обеспечить справедливое распределение ресурсов среди казахстанцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.