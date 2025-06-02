Отбасы банк меняет правила досрочного погашения жилищных займов
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С 2 июля "Отбасы банк" меняет условия досрочного полного погашения предварительных и промежуточных жилищных займов, оформленных в рамках системы жилищных строительных сбережений, передает BAQ.KZ.
Согласно новым правилам:
- накопления на депозите, связанном с займом, автоматически направляются на погашение остатка основного долга;
- договор жилищных строительных сбережений подлежит обязательному расторжению;
- для получения нового займа потребуется открыть новый депозит или использовать уже существующий, не привязанный к прежнему кредиту.
В банке объясняют, что эти изменения направлены на сохранение принципов системы ЖСС, которая основана на долгосрочных накоплениях и взаимной поддержке между вкладчиками и заёмщиками. Сбережения одних обеспечивают доступные кредиты для других — по ставке от 3,5% до 8,5% годовых.
"Клиенты, погасившие заем досрочно, фактически уже решили свой жилищный вопрос. Обязательное закрытие депозита в этом случае — мера, направленная на обеспечение равных условий для всех участников системы", — отметили в банке.
Новые правила распространяются только на те случаи, когда заем погашается полностью досрочно. Частичное погашение или плановые выплаты остаются в прежнем порядке.
Отбасы банк подчеркнул, что изменения призваны укрепить устойчивость системы ЖСС и обеспечить справедливое распределение ресурсов среди казахстанцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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