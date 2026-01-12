  • 12 Января, 22:20

Отбасы банк приостановил приём заявок на лечение за счёт ЕПВ

Приём заявок приостановлен для пересмотра требований и исключения нецелевого использования средств.

Фото: gov.kz.

С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостанавливается приём заявок на оплату лечения за счёт единовременных пенсионных выплат, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как указано на сайте Отбасы банка, решение принято в связи с предстоящим пересмотром требований к получению медицинских услуг за счёт ЕПВ. 

"Отбасы банк совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами пересмотрят требования к получению медицинских услуг за счет ЕПВ и проработают механизмы интеграции информационных систем для исключения нецелевого использования пенсионных излишков", - говорится в сообщении. 

О возобновлении приёма заявок на лечение с использованием ЕПВ будет сообщено дополнительно после завершения корректировки требований.

