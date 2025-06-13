Отчим два года насиловал падчерицу в многодетной семье в Рудном
Мужчину заключили под стражу в Рудном. Он подозревается в систематическом насилии над падчерицей.
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Мужчину из Рудного подозревают в систематическом насилии над падчерицей, которое продолжалось на протяжении двух лет. Его заключили под стражу с санкции суда, передаёт BAQ.KZ.
В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь школьным психологом. Подозреваемый по санкции суда заключен по стражу. Расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия", - прокомментировали стражи порядка.
Иную информацию правоохранители не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.
По данным портала "Тобол Info", несовершеннолетнюю девочку в Рудном якобы насиловал отчим. Соседи утверждают, что их семья считалась многодетной и благополучной, в доме проживало семь человек.
"Мы живем рядом, и мужчина всегда казался нормальным. Приветливый, со всеми здоровался, ни разу не было слышно криков или ругани. Не пил, во всяком случае, в нетрезвом состоянии мы его не видели. Девочка тоже была открытой, общительной", - рассказала одна из местных жительниц анонимно.
Соседи утверждают, что преступления продолжались около двух лет. О случившемся им стало известно после визита девочки в больницу, где врачи заподозрили признаки насилия и сообщили об этом в правоохранительные органы.
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