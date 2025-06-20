К 15 годам колонии приговорили сельчанина за надругательство над падчерицей в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел материалы в закрытом режиме. Как выяснилось, насильственные действия мужчина совершал неоднократно.

По данным irbistv.kz, 43-летний мужчина, работающий скотником, был отчимом 15-летней девочки. В первый раз насильственные действия сексуального характера он совершил в августе 2024 года, будучи в состоянии опьянения. В тот же месяц последовал еще один факт. Третье надругательство произошло в январе этого года.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 121 ч.3 прим.1 п.1 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 15 лет. С пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - огласил приговор Нурлан Каирбеков, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Свою вину мужчина отрицать не стал. При этом, каких-либо гражданских исков мама потерпевшей девочки не заявляла. Известно, что у неё и обвиняемого есть совместный ребенок. Приговор не вступил в законную силу.