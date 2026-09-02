Отец и дочь получили сроки за сбыт синтетических наркотиков в Кокшетау
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В Кокшетау суд вынес обвинительные приговоры отцу и его 20-летней дочери по делам о незаконном приобретении, хранении и сбыте синтетических наркотиков. Как установило следствие, в апреле девушка приобрела психотропное вещество в особо крупном размере. Вскоре она попала в поле зрения полиции. Позже выяснилось, что в незаконную деятельность был вовлечен и ее отец.
Мужчина без официального заработка нашел в соцсетях объявление о работе наркозакладчиком и согласился на предложение. Полицейские задержали его с поличным. У мужчины обнаружили 30 свертков с синтетическим наркотиком. Кокшетауский городской суд признал обоих виновными. Девушке первоначально назначили четыре года лишения свободы, однако с учетом амнистии срок сократили до двух лет и восьми месяцев. Ее отцу назначили пять лет и четыре месяца лишения свободы.
При этом суд отсрочил исполнение наказания на три года, поскольку мужчина является вдовцом и самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В полиции предупредили, что предложения о «легком заработке» в соцсетях могут оказаться способом вербовки в наркобизнес. Даже выполнение отдельных поручений — например, забрать или оставить сверток — может повлечь уголовную ответственность.
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