Казталовский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел иск студента к отцу о взыскании алиментов на период обучения. Стороны в итоге заключили мировое соглашение.

Как сообщили в областном суде, молодой человек обучается в колледже на дневном отделении. В суд он обратился с требованием взыскать с отца алименты на период учебы.

Как удалось договориться

До рассмотрения дела по существу судья-примиритель провела примирительную процедуру и разъяснила сторонам возможность урегулировать спор мирным путем.

В результате отец и сын достигли договоренности и представили мировое соглашение на утверждение суда.

Согласно его условиям, отец обязался с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года ежемесячно выплачивать сыну по 40 тыс. тенге.

После заключения мирового соглашения истец отказался от заявленного иска.

Какое решение принял суд

Суд утвердил мировое соглашение сторон и прекратил производство по делу. Участникам процесса также разъяснили правовые последствия заключенного соглашения.

Определение суда на данный момент не вступило в законную силу.