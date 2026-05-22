Отец погибшей в Астане девушки заявил о нарушениях в расследовании

Отец трагически погибшей 20-летней Айсауле Канаха публично обратился к депутатам, журналистам и общественности с требованием реформировать систему борьбы с киберпреступностью в Казахстане. По его словам, спустя более 40 дней после смерти дочери следствие допустило многочисленные процессуальные нарушения, а полиция фактически разделила одно дело на два отдельных производства – "кибераферу" и "доведение до самоубийства", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как пишет отец погибшей, 1 апреля 2026 года тело его дочери было обнаружено на набережной реки Есиль в Астане. По его словам, девушка лежала на спине, на голове находился фиолетовый полиэтиленовый пакет, завязанный под подбородком, а в лобной области был кровоподтёк.

"Однако полиция поспешно зарегистрировала дело по статье “Доведение до самоубийства” (ст. 105 ч. 1 УК РК), при том, что способ ухода из жизни через асфиксию в пакете абсолютно нетипичен для суицида молодым человеком. Кроме того, из судебно-медицинской экспертизы исчез факт кровоподтека на голове моей дочери. Возможно, это неслучайно и вызвано старанием выставить дело так, будто моя дочь покончила жизнь самоубийством", – заявил Саябек Канаха.

По словам мужчины, за время расследования полиция не изъяла следы обуви на месте происшествия, не зафиксировала способ завязывания узлов на пакете, а также не установила и не допросила водителя такси, которая в последний вечер везла девушку к банкомату.

Кроме того, как утверждает отец погибшей, следствие до сих пор не изучило записи с камер видеонаблюдения возле банкоматов и не провело необходимые компьютерно-технические и судебно-психологические экспертизы телефона Айсауле.

Саябек Канаха заявил, что перед смертью его дочь несколько дней подвергалась психологическому давлению со стороны международных интернет-мошенников. Под их диктовку, по его словам, девушка перевела более 1,1 млн тенге.

"Установлено, что имя контакта в WhatsApp, под которым скрывался мошенник – “Калашников Д. Н.”, полностью совпадает с именем одного из конечных получателей денег. Был ли это один и тот же человек? Полиция даже не попыталась сделать запрос мобильному оператору для установления владельца этого номера телефона, заявляя об “отсутствии технической компетенции”", – сообщил отец погибшей.

По словам мужчины, он уже направил официальное обращение депутату Мажилиса Парламента Абзалу Куспану с предложениями по реформированию системы противодействия киберпреступности.

Среди инициатив – введение отдельного квалифицирующего признака "доведение до самоубийства с использованием информационно-коммуникационных технологий", создание единого центра противодействия киберпреступности по принципу "одного окна", введение обязательного "периода охлаждения" для онлайн-займов и крупных переводов, а также ужесточение ответственности ломбардов при приёме имущества сомнительного происхождения.