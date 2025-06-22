В Усть-Каменогорске спасатели МЧС предотвратили трагедию на реке Иртыш, вовремя вытащив из воды мужчину и его сына, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл в районе парка "Самал" во время планового патрулирования.

Во время купания сильное течение начало уносить отдыхающих далеко от берега. Мужчина 1983 года рождения и его сын 2012 года оказались в панике и не могли самостоятельно выбраться на сушу.

Ситуацию мгновенно заметил спасатель Оперативно-спасательного отряда Бауржан Капитанов. Он бросил им спасательный круг и помог выбраться на берег. К счастью, медицинская помощь не понадобилась - отец и сын были в безопасности.