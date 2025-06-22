Отец с сыном чуть не утонули в Усть-Каменогорске
Спасатель МЧС предотвратил трагедию на реке в Усть-Каменогорске.
Вчера, 23:26
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Вчера, 23:26Вчера, 23:26
82Фото: iStock
В Усть-Каменогорске спасатели МЧС предотвратили трагедию на реке Иртыш, вовремя вытащив из воды мужчину и его сына, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл в районе парка "Самал" во время планового патрулирования.
Во время купания сильное течение начало уносить отдыхающих далеко от берега. Мужчина 1983 года рождения и его сын 2012 года оказались в панике и не могли самостоятельно выбраться на сушу.
Ситуацию мгновенно заметил спасатель Оперативно-спасательного отряда Бауржан Капитанов. Он бросил им спасательный круг и помог выбраться на берег. К счастью, медицинская помощь не понадобилась - отец и сын были в безопасности.
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