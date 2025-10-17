Отказ от угольной генерации в Казахстане станет сложной задачей, поскольку теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в стране обеспечивают не только выработку электроэнергии, но и отопление городов и населённых пунктов в зимний период. Об этом заявил руководитель проектов компании Carbon Trust в Азии Хазим Росли, подчеркнув, что при планировании энергетического перехода Казахстану необходимо учитывать социальную значимость угольной инфраструктуры и искать баланс между декарбонизацией и обеспечением тепла для населения. Подробнее – в материале BAQ.KZ.

По словам эксперта, Казахстан обладает значительным потенциалом для перехода к чистой энергетике, но этот процесс будет более сложным, чем в ряде других стран, из-за высокой роли угольной инфраструктуры в обеспечении базовых коммунальных услуг.

"Мы понимаем, что угольный переход в Казахстане – непростая задача. В отличие от многих стран, где уголь используется исключительно для выработки электроэнергии, здесь он также обеспечивает теплом население в зимний период. Это социально значимая функция, и она усложняет отказ от угольной генерации", - отметил Росли.

Финансовый механизм для поэтапного вывода угольных станций

Компания Carbon Trust уже участвует в ряде проектов, направленных на поддержку энергетического перехода Казахстана. Организация совместно с Азиатским банком развития (ADB) проводила предварительное технико-экономическое обоснование механизма энергетического перехода (Energy Transition Mechanism, ETM). Этот финансовый инструмент нацелен на поддержку поэтапного вывода угольных электростанций из эксплуатации и одновременное наращивание объёмов чистой и возобновляемой энергетики.

"Наша роль заключалась в помощи АБР в определении и приоритизации тех угольных станций, которые могут стать первыми участниками процесса перехода. Мы продолжим оказывать поддержку в этом направлении, и, насколько мне известно, АБР совместно с Министерством энергетики Казахстана уже приступили к дальнейшему изучению этого вопроса", – сообщил эксперт.

Казахстану нужна более гибкая энергосистема

По оценке Carbon Trust, существующая энергосистема Казахстана построена по традиционной модели – крупные угольные станции обеспечивают базовую нагрузку и подают электроэнергию в сеть. Однако для успешного перехода к чистой энергетике эта структура должна меняться.

"Необходимо перейти от традиционной схемы генерации к более динамичной и гибкой системе, которая сможет интегрировать возобновляемые источники по всей стране. Это ключевой шаг для устойчивого энергетического будущего", - подчеркнул Росли.

Международная поддержка перехода

Говоря о стоимости и ресурсах, необходимых для энергетического перехода, представитель Carbon Trust отметил, что Казахстан не останется один на один с этой задачей. В процессе уже участвуют такие международные партнёры, как Азиатский банк развития (ADB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), GIZ, а также правительство Великобритании.