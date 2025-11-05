Конституционный Суд Казахстана разъяснил, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь может считаться дисциплинарным проступком, дискредитирующим службу, передает BAQ.KZ.

Обращение в Суд направил бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный за отказ пройти медосвидетельствование. Он оспаривал законность увольнения, указывая на отсутствие чётких критериев, по которым отказ может квалифицироваться как дискредитирующее действие, и считая, что это приводит к формальному и несправедливому применению нормы.

Речь идёт о подпункте 13 пункта 1 и пункте 2 статьи 80 Закона "О правоохранительной службе", где закреплены основания для увольнения сотрудников за действия, подрывающие авторитет органов. Ранее заявитель был привлечён к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование и лишён водительских прав на восемь лет. После этого его уволили, а суды первой и апелляционной инстанции признали увольнение законным.

Конституционный Суд отметил, что оценивает только те нормы, которые непосредственно нарушают конституционные права гражданина. В рассматриваемом случае таких нарушений не выявлено. Суд подчеркнул, что основной вопрос заявителя касался практики применения закона и последствий увольнения, что не относится к компетенции Конституционного Суда. По итогам рассмотрения было принято решение отказать в принятии обращения к конституционному производству.