Откормочную площадку на 5 тысяч голов открыли в области Абай
Хозяйство принимает скот у местных жителей и частных подворий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В крестьянском хозяйстве "Маулит", расположенном в Екпинском сельском округе Аксуатского района, запущена современная откормочная площадка, рассчитанная на содержание до 5000 голов крупного рогатого скота, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в областном акимате, на сегодняшний день в комплексе содержится 1200 бычков. Постоянной работой обеспечены 25 человек, а в зимний период планируется дополнительно привлечь еще 10 работников. Хозяйство принимает скот у местных жителей и частных подворий, что позволяет сельчанам реализовывать животных по выгодным ценам и получать дополнительный доход.
В распоряжении хозяйства находится 3850 га земли, оно оснащено современной сельскохозяйственной техникой. Реализация проекта позволит значительно увеличить объемы производства мяса и станет новым импульсом для развития экономики региона.
Самое читаемое
- Таза Қазақстан: В Актобе впервые высадили реликтовое дерево турангу
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Китае
- Марат Байкамуров стал победителем турнира "Қазақстан Барысы – 2025"
- В Жезказгане задержали пожилых мужчин, подозреваемых в серии краж
- В Атырау женщина ранила ножом участкового, приехавшего на шумную вечеринку