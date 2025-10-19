В крестьянском хозяйстве "Маулит", расположенном в Екпинском сельском округе Аксуатского района, запущена современная откормочная площадка, рассчитанная на содержание до 5000 голов крупного рогатого скота, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в областном акимате, на сегодняшний день в комплексе содержится 1200 бычков. Постоянной работой обеспечены 25 человек, а в зимний период планируется дополнительно привлечь еще 10 работников. Хозяйство принимает скот у местных жителей и частных подворий, что позволяет сельчанам реализовывать животных по выгодным ценам и получать дополнительный доход.

В распоряжении хозяйства находится 3850 га земли, оно оснащено современной сельскохозяйственной техникой. Реализация проекта позволит значительно увеличить объемы производства мяса и станет новым импульсом для развития экономики региона.