Открывается новый авиамаршрут в Китай. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана, передает BAQ.KZ

– Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

Так, с 2 июня текущего года казахстанская авиакомпания "Air Astana" планирует открытие нового маршрута в Китай по направлению Астана – Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа "Airbus A321LR", – говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.