Открывается новый авиамаршрут между Астаной и Гуанчжоу
Сегодня, 16:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
109Фото: Минтранс РК
Открывается новый авиамаршрут в Китай. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана, передает BAQ.KZ.
– Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.
Так, с 2 июня текущего года казахстанская авиакомпания "Air Astana" планирует открытие нового маршрута в Китай по направлению Астана – Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа "Airbus A321LR", – говорится в сообщении ведомства.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки