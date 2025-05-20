Экспорт казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Кенкияк – Атырау" с 19 мая стал почти в два раза дороже. Об этом сообщила пресс-служба АО "КазТрансОйл", передает BAQ.KZ.

В рамках актуализации тарифной политики была пересмотрена ставка транспортировки нефти, установленная ТОО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас", совместного предприятия с участием "КазТрансОйл" (51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd. (49%).

Согласно новым условиям, экспортный тариф "МунайТаса" увеличен с 5 912 до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км (без учета НДС).

Повышение объясняется необходимостью приведения ставок к рыночному уровню и переходом к более экономически обоснованной модели тарифообразования.

В компании отметили, что основная часть объема транспортируемой нефти "МунайТаса" по-прежнему направляется на внутренний рынок, и новые тарифы касаются исключительно экспортных поставок.

Таким образом, с мая 2025 года зарубежные клиенты казахстанских нефтекомпаний будут оплачивать почти вдвое более высокую стоимость транспортировки, что может отразиться на конкурентоспособности экспорта и логистических стратегиях.