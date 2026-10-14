Отравление учеников РФМШ в Алматы: Минздрав выявил нарушения в столовой
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После массовой госпитализации учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы санитарные врачи выявили нарушения в работе столовой. По итогам проверки материалы направили в правоохранительные органы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Что выявили в столовой
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты проверили пищеблок ТОО «Master Food», которое организует питание в школе.
Выяснилось, что в столовой нарушались правила хранения продуктов, отбора суточных проб готовых блюд и организации питания.
Кроме того, специалисты изъяли молочную продукцию, на которую не было необходимых сопроводительных документов.
Для установления причины заболевания школьников отобрали пробы воды и продуктов питания, а также смывы с поверхностей. Обследование прошли и сотрудники пищеблока. Лабораторные исследования продолжаются.
«По результатам проверки вынесено пять постановлений, предусматривающих приостановление деятельности школы и столовой, запрет реализации отдельных блюд, введение временных санитарных мер и изъятие молочной продукции без необходимых сопроводительных документов.
В здании интерната проведена дезинфекция. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, часть детей изолирована в интернате в профилактических целях», – сообщили в ведомстве.
В каком состоянии школьники
По информации Минздрава, все 48 заболевших учеников госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, никто не нуждается в реанимационной помощи.
«По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке», – рассказали в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что эпидемиологическое расследование продолжается. Специалистам предстоит установить источник инфекции и точные причины заболевания детей.
Напомним, ранее BAQ.KZ сообщал о массовой госпитализации учеников РФМШ в Алматы. Школьники поступили в инфекционную больницу 12 и 13 октября с признаками острой кишечной инфекции. После произошедшего работу учебного заведения временно приостановили.
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