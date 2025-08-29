Оцифровка процесса приема в университеты сэкономила около 300 млн тенге
Онлайн-подача документов в вузы обеспечила экономию порядка 300 млн тенге в год, сообщил вице-министр цифрового развития РК Дмитрий Мун, передает BAQ.KZ.
Ранее приемные комиссии вузов были перегружены: абитуриентам приходилось лично посещать университеты и предоставлять полный пакет документов на бумажном носителе.
Также требовалось отдельно подавать заявления на предоставление места в общежитии, прикрепление к поликлинике и постановку на воинский учёт. Теперь все эти услуги оказываются онлайн — через портал eGov и информационную систему ЕПВО.
"Эффект от внедрения данного кейса ощутим. По нашим расчетам, экономия только за счёт исключения необходимости посещать вузы составила порядка 300 млн тенге в год. Дополнительно перевод сертификата ЕНТ в электронный формат позволил сэкономить ещё около 83 млн тенге ежегодно", - сказал вице-министр на брифинге в СЦК.
В результате эффективность процесса поступления в вузы повысилась на 92%, а количество поданных заявлений после внедрения цифровых решений превысило 26 тысяч.
