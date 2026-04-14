В Павлодаре после падения с 15-метровой высоты на территории ТОО «KSP Steel» 30 марта возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. Пострадавшая – машинист крана 1979 года рождения – перенесла две операции и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно из официальных ответов госорганов на запрос редакции BAQ.KZ.

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в МВД в ответ на официальный запрос BAQ.KZ, по факту происшествия начато досудебное расследование.

«Управлением полиции города Павлодара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Окончательная правовая оценка действиям должностных лиц ТОО «KSP Steel» будет дана по результатам досудебного расследования», – сообщили в МВД РК.

В ведомстве добавили, что детали дела не подлежат разглашению и могут быть обнародованы только с разрешения прокурора.

Пострадавшая перенесла операции

По данным управления здравоохранения Павлодарской области, женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами и прооперирована.

«Переведена в отделение политравмы. Состояние средней степени тяжести. Проведены две операции», – сообщили в управлении.

Расследование ведёт комиссия инспекции труда

В Комитете государственной инспекции труда сообщили, что по факту происшествия проводится специальное расследование.

«30.03.2026 года поступило сообщение о несчастном случае с тяжёлым исходом с машинистом крана ТОО «KSP Steel». Согласно имеющейся информации, несчастный случай произошёл в результате падения работника с высоты. В настоящее время приказом Департамента создана комиссия по специальному расследованию», – сообщили в ведомстве.

В состав комиссии входит представитель промышленной безопасности.

На предприятии ранее выявлялись нарушения

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, в 2023–2025 годах на предприятии проводились проверки.

«В ходе данных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, касающиеся технического состояния зданий, сооружений, технологического оборудования и систем контроля. По результатам проверок были выданы предписания об устранении нарушений», – сообщили в ДЧС.

При этом официально зарегистрированных инцидентов за этот период не было.

Объект относится к категории опасных

В ДЧС Павлодарской области уточнили, что предприятие относится к опасным производственным объектам.

«ТОО «KSP Steel» эксплуатирует объекты, относящиеся к категории опасных производственных объектов. Деятельность регулируется профильными правилами промышленной безопасности», – пояснили в ведомстве.

В ДЧС Павлодарской области подчеркнули, что сам факт несчастного случая не является основанием для внеплановой проверки.

«Расследование несчастного случая не является законным основанием для открытия внеплановой проверки. Она может быть назначена исключительно при наличии оснований, предусмотренных законодательством», – добавили в ведомстве.

В случае подтверждения нарушений предприятию могут грозить меры административного воздействия.

«В случае выявления нарушений требований промышленной безопасности будет вынесено предписание и приняты меры административного воздействия. При наличии угрозы жизни и здоровью людей может быть рассмотрен вопрос о приостановке или запрете деятельности объектов», – подытожили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Расследование продолжается. Итоговые выводы о причинах происшествия будут сделаны по завершении работы комиссии.

Что произошло

Напомним, в Павлодаре женщина получила тяжелые травмы после падения с высоты на территории завода.

Отметим, что ранее на предприятии также фиксировались серьезные инциденты. По данным из открытых источников, в 2013 году на газонаполнительной станции ТОО «KSP Steel» произошёл взрыв водогрейного котла, в результате которого один работник скончался, ещё один был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в 2017 году на предприятии погиб молодой сотрудник - электромонтёр. Обстоятельства трагедии также были связаны с производственным процессом.

В 2024 году был осуждён сотрудник департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области. Суд установил, что с декабря 2021 года по ноябрь 2023 года он получил 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО «KSP Steel» за общее покровительство при проверках в сфере промышленной безопасности и непривлечение к ответственности за нарушения.

Справочно: ТОО «KSP Steel» — одно из крупных металлургических предприятий Казахстана, расположенное в Павлодаре. Завод специализируется на производстве бесшовных стальных труб для нефтегазовой отрасли, в том числе для транспортировки нефти и газа, а также используется в машиностроении и строительстве.