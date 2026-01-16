Снижение мировых цен на нефть способно нанести серьёзный удар по экономике Казахстана. В зоне риска - социальные обязательства государства и рентабельность нефтедобычи. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ заявил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

По его словам, вопрос последствий удешевления нефти волнует общество неслучайно, поскольку потенциальных уязвимых точек у страны немало.

"Когда цена на нефть падает, люди сразу задаются вопросом: от чего мы пострадаем? Это закономерно. У нас есть множество обязательств, прежде всего - перед населением. В том числе социальные обещания. Число людей, которые с социальной точки зрения находятся в уязвимом положении, выросло, и отрицать это невозможно. Обеспечение всех этих обязательств требует колоссальных финансовых ресурсов", — отметил он.

Как пояснил эксперт, в текущих условиях Казахстан реализует нефть в среднем по цене около 63 долларов за баррель, что пока позволяет получать прибыль. Однако себестоимость добычи существенно различается в зависимости от месторождения.

"Любое предприятие старается добывать нефть условно за 10-12 долларов и зарабатывать на этом. Но в стране остаётся немало участков недр, куда инвесторы пока не пришли. На таких месторождениях себестоимость добычи может доходить до 40 долларов за баррель", — пояснил Рашид Жаксылыков.

По словам Рашида Жаксылыкова, при падении мировых цен до 40-50 долларов за баррель разработка части месторождений станет экономически нецелесообразной.