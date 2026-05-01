Пакистан направил в Саудовскую Аравию тысячи военных

Пакистан перебрасывает в Саудовскую Аравию эскадрилью истребителей, 8 тысяч военнослужащих и систему ПВО HQ-9 в рамках пакта о взаимной обороне.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Пакистан направил в Саудовскую Аравию целую эскадрилью из примерно 16 самолетов, в основном истребителей JF-17, произведенных совместно с Китаем.

"А также отправил две эскадрильи беспилотников. Оборудование обслуживается пакистанскими специалистами и финансируется Саудовской Аравией", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что Исламабад таким образом наращивает военное сотрудничество с Эр-Риядом. Источники в службе безопасности и правительстве отметили, что этот шаг призван поддержать Вооруженные силы Саудовской Аравии в случае дальнейшего нападения на королевство на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Пока официального комментария по поводу размещения войск не последовало. Полные условия оборонного соглашения, подписанного в прошлом году, являются конфиденциальными, но обе стороны заявили, что оно предусматривает взаимную поддержку Пакистана и Саудовской Аравии в случае нападения.