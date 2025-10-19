Пакистан успешно запустил свой первый гиперспектральный спутник HS-1, что стало важной вехой в развитии национальной космической программы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Пакистана.

Запуск был осуществлен Пакистанской комиссией по исследованию космического пространства и верхних слоёв атмосферы (SUPARCO) с китайского космодрома Цзюцюань.

HS-1 оснащён современной системой гиперспектральной съёмки, способной фиксировать данные в сотнях узких спектральных диапазонов. Такая технология позволяет с высокой точностью анализировать землепользование, состояние сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов и экологическую ситуацию в целом.

В МИД отметили, что спутник станет важным инструментом в сферах земледелия, мониторинга окружающей среды, градостроительства и борьбы со стихийными бедствиями. Получаемые с орбиты данные помогут повысить эффективность управления природными ресурсами и устойчивость страны к климатическим изменениям.

Кроме того, HS-1 будет способствовать реализации проектов в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), помогая выявлять геориски и поддерживать развитие инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что запуск HS-1 подтверждает решимость Пакистана развивать собственные космические технологии и использовать их на благо национального развития.

Гиперспектральные спутники позволяют собирать информацию в широком спектральном диапазоне — от видимого света до инфракрасных лучей, что делает их незаменимыми в задачах мониторинга и анализа состояния планеты.