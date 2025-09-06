Паломники в Индии попали в ДТП: один человек погиб и девять пострадали
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
Сегодня, 02:31
В районе Рамгарх индийского штата Джаркханд произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в полиции, в аварии погиб водитель авто-рикши, ещё девять человек получили травмы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Press Trust of India.
Инцидент случился на трассе Рамгарх–Бокаро. Авто-рикша, в которой находились паломники, направлявшиеся в храм, столкнулась с пикапом, двигавшимся из города Гола.
Жертвой аварии стал 50-летний водитель рикши Саджид Рай, житель Барканы. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
