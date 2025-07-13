Воскресенье, 14 июля, принесёт Казахстану как зной, так и капризы природы, передает BAQ.KZ. По прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части территории страны установится жаркая погода, особенно на юге и западе. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +39°C. При этом в отдельных областях ожидаются дожди и грозы, а местами возможны шквалистый ветер и даже град.

Юг и запад страны: жара без дождей

В таких городах, как Шымкент, Туркестан, Атырау и Кызылорда, воздух прогреется до +37…+39°C. В этих регионах об осадках речи не идёт — будет сухо, солнечно и по-настоящему жарко. В Актау и Таразе температура днём достигнет +36…+38°C, в Талдыкоргане — до +36°C.

Центр и север: переменчивая облачность, дожди и прохлада

В столице страны, Астане, ожидается переменная облачность. Прогнозируется дождь и возможная гроза. Температура воздуха будет заметно ниже: днём — около +21…+23°C. В северных регионах — Кокшетау, Костанай, Петропавловск — также облачно, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В Петропавловске возможен град и ветер с порывами до 20 м/с.

В Павлодаре и Усть-Каменогорске также не обойдётся без дождей, но будет чуть теплее — до +25°C днём. В Караганде осадков не ожидается, но погода останется прохладной — около +24…+26°C днём.

Алматы и юго-восток: жарко, но стабильно

В Алматы, Конаеве и Жезказгане жара будет умеренной. В мегаполисе столбики термометра покажут +32…+34°C, а в Жезказгане около +30°C. Осадков не ожидается, переменная облачность и слабый ветер.

Запад и прикаспийские регионы: жара с ветром

На западе — в Уральске и Актобе — осадков не предвидится. Будет малооблачно, а температура поднимется до +31…+32°C. Ветер преимущественно умеренный, без сильных порывов.