На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном казахстанцы начали отказываться от поездок в страны Ближнего Востока. Одновременно с этим вырос курс валют: на середину июня доллар превысил 518 тенге, евро – 596. Из-за этого путёвки в популярные направления с оплатой в валюте подорожали. Но из-за паники и снижения спроса появились горящие туры – особенно в Египет и ОАЭ – по сниженным ценам. Пока одни отказываются от отдыха, другие пользуются моментом и покупают туры почти в два раза дешевле. Корреспондент BAQ.KZ узнала, что происходит на туристическом рынке и куда сегодня лучше планировать отпуск.

Паника и слухи: туристов напугали соцсети

Представитель турагентства "Алмаз тур" Алия Кундинова объяснила, что турпакеты формируют туроператоры, а продажей и общением с клиентами занимаются турагентства. Именно они первыми сталкиваются с паникой и тревогой туристов. По её словам, на снижение спроса повлияла не только геополитика, но и дезинформация в соцсетях.

"Люди читают заголовки про войну, но не вникают в детали. Например, у нас туристы, собравшиеся в Египет, звонят и спрашивают – "а что, в Египте война?". Хотя страна никак не вовлечена в конфликт напрямую. Просто кто-то в интернете выложил, что "застрял в Дубае", и понеслось", - рассказала Алия Кундинова.

Перелёты стали дольше, но безопаснее

По словам Кундиновой, сбои в перелётах действительно были. Авиакомпании срочно меняли маршруты, чтобы облетать опасные зоны – над Сирией, Ираком и Ираном. Из-за этого на несколько дней возникли задержки.

"Рейсы задерживались на 1–2 часа, случались отмены стыковок. Но уже через два дня работа нормализовалась, и крупнейшие перевозчики, включая Air Astana и Fly Dubai, выпустили официальные заявления: перелёты осуществляются через безопасные коридоры, угрозы нет", - пояснила турагент.

Тем не менее последствия паники дали о себе знать: туроператоры зафиксировали падение спроса на поездки в ряд стран региона – Арабские Эмираты, Египет и Катар.

При этом, Турция осталась вне этих тенденций, так как маршруты туда изначально проходят в обход Ближнего Востока. Зато среди туристов заметно вырос интерес к Юго-Восточной Азии.

"Сейчас бум на Дананг во Вьетнаме – новое направление, активный сезон летом, плюс поддержка блогеров. Это стало альтернативой для тех, кто боится нестабильности", - добавила Алия Кундинова.

Также она рассказала, что паника обернулась выгодой для тех, кто остался хладнокровным. Туроператоры, столкнувшись с просадкой бронирований, начали массово снижать цены.

"Горящие туры в Эмираты и Египет за последние недели подешевели на 30–40%, но речь идёт именно о ближайших датах вылета. Через неделю или две – цена уже будет стандартной. Сейчас просто небольшой временной отрезок, когда можно отдохнуть гораздо дешевле, чем даже в Боровом", - рассказала Алия Кундинова.

Доллар растёт — путёвки дорожают

По словам Алии Кундиновой, рост курса валют больше всего ощущается в тенге. В долларах и евро цены на туры почти не изменились. Но из-за ослабления тенге путёвки стали дороже для казахстанцев.

"Многие туристы это понимают и просто корректируют свой отдых: выбирают более простой отель или сокращают срок поездки. Казахстанцы быстро адаптируются – и к политике, и к экономике", - отметила Кундинова.

На стоимость туров влияет не только курс. В некоторых странах, например в Турции, есть внутренняя экономическая нестабильность.

"Там подорожали продукты, электричество, алкоголь. Поэтому отели, особенно с системой all inclusive, были вынуждены поднять цены. Это сказалось на общей стоимости отдыха, но не критично", - пояснила турагент.

Как выбрать безопасный тур

Что касается безопасности, Кундинова рекомендует покупать туры только у лицензированных агентов. В такие турпакеты включён специальный туристический код. Он помогает, если случаются форс-мажоры: закрытие границ, отмены рейсов или проблемы у туроператоров.

"Во время пандемии этот код помог многим казахстанцам вернуться домой. А те, кто бронировал поездки сам, остались с проблемами один на один. Отдельной страховки на случай эвакуации не существует. Эту функцию выполняет туркод. А вот медицинская страховка включается в каждый тур автоматически", - добавила Алия Кундинова.

Куда поехать этим летом

Алия Кундинова также поделилась рекомендациями, куда стоит поехать отдыхать этим летом. По её словам, несмотря на тревожные новости, остаются актуальными и популярными такие направления, как Турция, ОАЭ и Египет. Там по-прежнему высокий уровень сервиса, а маршруты перелётов безопасны.

"Если туристы всё же боятся лететь в эти страны, я советую обратить внимание на Вьетнам – Нячанг и Дананг. Там сейчас сезон, и эти направления активно набирают популярность. Также отличный вариант – Черногория. Это спокойная страна с хорошими пляжами и природой", – поделилась Кундинова.

Тем, у кого бюджет выше среднего, она рекомендует Мальдивы. А для тех, кто не боится длинных перелётов с пересадками, подойдут Бали и Лангкави. Эти направления подойдут тем, кто ищет более экзотический и спокойный отдых.

Начало летнего сезона отдыха 2025 года выдалось нестабильным. Но оно показало: важно не поддаваться панике и проверять информацию. Те, кто сохраняет спокойствие, в итоге получают не только отдых, но и возможность сэкономить.