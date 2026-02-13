Сообщения в соцсетях о якобы отмене кампании вакцинации против кори после «неудачных инъекций» не соответствуют действительности. Об этом заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Минздрав отмечает, что эпидемиологическая ситуация по кори находится под контролем, а прививки проводятся по Национальному календарю профилактических прививок во всех регионах страны. Для профилактики применяется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, которая используется в Казахстане более 10 лет и признана безопасной и эффективной.

Производство используемой вакцины сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает её соответствие международным стандартам качества, эффективности и безопасности. По состоянию на текущий период в Республике Казахстан не зарегистрировано необычных реакций или осложнений, связанных с применением данной вакцины, - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения призывает граждан доверять информации из официальных источников и не поддаваться слухам.