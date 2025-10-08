Папа Римский Лев XIV совершит свой первый зарубежный визит в Турцию
В рамках визита понтифик посетит город Изник.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Как сообщил пресс-секретарь Святого престола Маттео Бруни, поездка состоится с 27 по 30 ноября по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
В рамках визита понтифик посетит город Изник (бывший Никея) по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. После пребывания в Турции Лев XIV направится в Ливан, где пробудет с 30 ноября по 2 декабря.
Бруни отметил, что визит подтверждает ранее появившуюся информацию, которая обсуждалась в течение последних месяцев. Первоначально поездка в Турцию планировалась его предшественником — Папой Франциском, скончавшимся 21 апреля. Ещё в июне 2024 года Франциск заявлял о намерении посетить Турцию в честь юбилея Никейского собора.
Таким образом, Турция станет первой страной, которую Лев XIV посетит после вступления в должность. Он станет пятым главой Римско-католической церкви, посетившим эту страну. До него в Турции побывали Папа Франциск (2014 год), Бенедикт XVI (2006), Иоанн Павел II (1979) и Павел VI (1967).
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- В Семее сгорел маршрутный автобус
- 119 человек получили пищевое отравление в Турции