Паралимпийские игры Милан-Кортина: Ербол Хамитов вышел в финал
Сегодня 2026, 16:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:55Сегодня 2026, 16:55
122Фото: Минтуризма и спорта РК / Юрий Березин
Казахстанец Ербол Хамитов вышел в финал на зимних Паралимпийских играх Милан–Кортина, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях по пара лыжным гонкам в дисциплине классический спринт на дистанции 1500 м Ербол Хамитов (LW12) преодолел дистанцию за 2 минуты и 38 секунд, обеспечив себе выход в финал.
Финальный заезд начнётся в 17:29 по времени Астаны.
Прямая трансляция соревнований будет показана на телеканале Qazsport.