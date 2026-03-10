  • Главная
Сегодня 2026, 16:55
Минтуризма и спорта РК / Юрий Березин
122
Фото: Минтуризма и спорта РК / Юрий Березин

Казахстанец Ербол Хамитов вышел в финал на зимних Паралимпийских играх Милан–Кортина, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях по пара лыжным гонкам в дисциплине классический спринт на дистанции 1500 м Ербол Хамитов (LW12) преодолел дистанцию за  2 минуты и 38 секунд, обеспечив себе выход в финал.

Финальный заезд начнётся в 17:29 по времени Астаны.

Прямая трансляция соревнований будет показана на телеканале Qazsport.

