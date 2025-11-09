Спортсмен из Восточно-Казахстанской области Ардак Нурмагамбетов стал победителем Кубка Казахстана по теннису среди параспортсменов, передаёт BAQ.KZ.

В индивидуальных матчах Нурмагамбетов уверенно обыграл соперников из Атырау, Жамбылской области и Уральска со счётом 3:0, а в финальной встрече победил представителя Атырау со счётом 3:1.

В парных соревнованиях, выступая в паре со спортсменом из Атырау, Нурмагамбетов провёл три матча и завоевал звание чемпиона Кубка РК. В смешанном разряде он в паре с землячкой Екатериной Федоренко завоевал серебряную медаль.

Победа Ардака Нурмагамбетова подтверждает высокий уровень подготовки параспортсменов Восточно-Казахстанской области и развитие тенниса среди людей с ограниченными возможностями в стране.