Параспортсмен из ВКО Ардак Нурмагамбетов выиграл Кубок Казахстана по теннису
Нурмагамбетов провёл три матча и завоевал звание чемпиона Кубка РК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спортсмен из Восточно-Казахстанской области Ардак Нурмагамбетов стал победителем Кубка Казахстана по теннису среди параспортсменов, передаёт BAQ.KZ.
В индивидуальных матчах Нурмагамбетов уверенно обыграл соперников из Атырау, Жамбылской области и Уральска со счётом 3:0, а в финальной встрече победил представителя Атырау со счётом 3:1.
В парных соревнованиях, выступая в паре со спортсменом из Атырау, Нурмагамбетов провёл три матча и завоевал звание чемпиона Кубка РК. В смешанном разряде он в паре с землячкой Екатериной Федоренко завоевал серебряную медаль.
Победа Ардака Нурмагамбетова подтверждает высокий уровень подготовки параспортсменов Восточно-Казахстанской области и развитие тенниса среди людей с ограниченными возможностями в стране.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали