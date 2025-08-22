В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан" Правительство Казахстана продолжает работу по развитию гражданской авиации, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день парк воздушных судов республики насчитывает 104 единицы, включая 6 новых Airbus A320 и 1 Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк планируется расширить ещё на 103 самолета, доведя общее количество до 216 единиц.

По словам Максата Калиакпарова, в 2025 году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю.

Для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений в 9 областях функционируют 21 субсидируемый маршрут. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге.

Особое внимание уделяется развитию туристических направлений, таких как Ушарал, Урджар, Кокшетау и Туркестан.