Партия «Әділет» завершает агитационную кампанию: в Астане прошел республиканский форум

В Астане на завершающем этапе предвыборной кампании прошел Республиканский форум сторонников партии «Әділет». В нем приняли участие кандидаты, активисты и делегаты из регионов страны.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что политический курс «Әділет» основан на принципах новой Конституции и поддержке стратегического курса Главы государства. По его словам, одна из сильных сторон партии – команда специалистов из разных сфер.

«Сегодня партия «Әділет» объединяет представителей разных регионов, поколений и профессий. Только в партийном списке представлены специалисты более чем из 20 отраслей. У каждого свой опыт, знания и видение развития страны», – сказал Айбек Дадебай.

Какие вопросы поднимали в регионах

За время агитационной кампании Республиканский предвыборный штаб посетил все 20 регионов Казахстана. Кандидаты встречались с жителями городов и сел, работниками предприятий, педагогами, врачами, аграриями, предпринимателями и молодежью.

По словам Дадебая, несмотря на различия между регионами, во время встреч обозначился общий запрос на справедливость и понятные правила.

Среди наиболее часто поднимаемых вопросов – уровень оплаты и безопасность труда, условия для ведения бизнеса, доступность образования и медицины, возможности для молодежи и своевременное решение обращений граждан.

«Мы услышали, что волнует граждан и каких изменений они ждут. В каждом регионе, городе и селе есть свои вопросы и задачи. Но за время кампании мы увидели общий запрос на справедливость», – отметил председатель партии.

Что предлагает «Әділет»

На форуме кандидаты представили основные направления предвыборной программы «Әділетті болашақ үшін».

В сфере образования партия предлагает открыть 200 STEM-классов с углубленным изучением математики на базе опорных школ, развивать инженерные и технические направления и усилить поддержку сельских школ.

В промышленности акцент сделан на модернизации предприятий, производственной безопасности, глубокой переработке сырья и социальных гарантиях для работников, занятых во вредных условиях труда.

Отдельные предложения касаются экологии и водных ресурсов. Среди них – цифровизация учета воды и отходов, усиление экологических требований и развитие экологической культуры.

Еще одно направление программы связано с созданием доступной среды для людей с особыми потребностями, развитием реабилитационных услуг и внедрением системы «одного окна». Партия также предлагает усилить защиту граждан от новых форм цифрового мошенничества, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Более 21 тысячи мероприятий за время кампании

По данным партии, с начала агитационного периода было проведено более 21 тыс. мероприятий, которыми были охвачены свыше 6 млн человек.

Мобильный караван «Әділетті Қазақстан үшін» посетил 99 населенных пунктов, где встречи прошли почти с 14 тыс. жителей. Площадки «ӘDILET EVENT» и шоу дронов, по данным партии, собрали около 320 тыс. участников.

Акцией «От двери к двери» были охвачены более 2 млн человек, а в мероприятиях в рамках «Таза Қазақстан» приняли участие свыше 121 тыс. граждан.

Всего во время кампании по стране работали 247 предвыборных штабов и около 30 тыс. доверенных лиц.

В завершение форума Айбек Дадебай призвал казахстанцев принять участие в голосовании и поддержать партию «Әділет».