Партия «Ақ жол» провела встречу с трудовым коллективом вагоноремонтного завода

Представители Демократической партии «Ақ жол» встретились с трудовым коллективом Акмолинского вагоноремонтного завода и представили основные положения предвыборной программы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития промышленности, поддержки отечественных предприятий и законодательные инициативы, затрагивающие интересы граждан. Председатель партии Дания Еспаева отметила, что вагоноремонтному заводу в этом году исполнилось 85 лет, а численность его коллектива превышает 200 человек.

Фото: BAQ.kz/Жансая Дуйсебаева

По ее словам, партия выбрала формат прямого общения с работниками предприятия без заранее подготовленных вопросов и докладов.

«У нас принцип прямой встречи с населением. Сегодня это была встреча с трудовым коллективом вагоноремонтного завода. Мне было важно простыми и доступными словами объяснить основные направления программы и рассказать, с какими предложениями партия идет на выборы в Курултай», – сказала Дания Еспаева.

Фото: BAQ.kz/Жансая Дуйсебаева

Во время выступления она также рассказала о работе депутатов партии и реализованных законодательных инициативах. Отдельное внимание участники уделили вопросам кредитования и прав заемщиков банков и микрофинансовых организаций.

По словам Еспаевой, законодательство предусматривает механизмы защиты граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, однако многие заемщики не знают о своих правах и возможностях урегулирования задолженности.

«Законы принимаются, но граждане не всегда знают и понимают свои права. Поэтому одной из целей встречи было рассказать о нормах, которые непосредственно касаются обычных граждан. Важно, чтобы заемщики банков и микрофинансовых организаций знали, какими возможностями они могут воспользоваться, если оказались в трудной ситуации», – отметила она.

Фото: BAQ.kz/Жансая Дуйсебаева

Представители партии сообщили, что до завершения агитационного периода планируют проводить встречи с трудовыми коллективами в регионах страны. По словам Дании Еспаевой, в ходе таких мероприятий они разъяснят положения предвыборной программы, будут рассказывать о работе Курултая и изменениях, предусмотренных новой Конституцией.

В завершение работники предприятия задали вопросы и обсудили с представителями партии темы кредитования, законодательства и развития промышленного сектора.