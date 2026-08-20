Партия «Ауыл»: Сельское хозяйство сегодня — это IT, искусственный интеллект и новые технологии

Спикер подчеркнул, что «Ауыл» не предлагает делать ставку исключительно на сельское хозяйство, а выступает за создание современного технологичного агросектора.

По словам Айтуганова, развитие сельского хозяйства должно быть тесно связано с наукой, IT-технологиями, производством и глубокой переработкой продукции.

«Партия "Ауыл" не предлагает сделать ставку только на сельское хозяйство, мы рассматриваем наоборот, чтобы сельское хозяйство привлекало для развития науку, айти-технологии, производство и переработку. Говоря об аграрной державе, мы говорим о современном технологическом агросекторе. Это отражено в нашей предвыборной кампании», — заявил он.

Одним из предложений партии Айтуганов назвал создание единой цифровой платформы для аграрного сектора. По его словам, она позволит прогнозировать урожайность, отслеживать риски засухи и сделать механизмы государственной поддержки более прозрачными.

«Первое: мы предлагаем создать единую цифровую платформу, она сможет спрогнозировать урожайность, показать засуху, которая сегодня является актуальной темой и также сделать господдержку более прозрачной», — отметил председатель партии.

Вторым направлением он назвал увеличение инвестиций в науку и создание собственных технологий. Айтуганов отметил, что сегодня Казахстан сохраняет зависимость от импорта семян, племенного скота и сельскохозяйственной техники.

«Нужно вкладывать больше денежных средств в науку, создавать свои технологии. Сегодня, к сожалению, мы зависим от импорта семян, импорта скота, техники. Эту зависимость необходимо из года в год снижать», — сказал он.

Еще одним приоритетом партии является глубокая переработка сельскохозяйственной продукции непосредственно в Казахстане.

«Нужна глубокая переработка любой продукции. Пусть это будет зерно или мясная продукция. Потому мы говорим о том, что мы должны перерабатывать в Казахстане и продавать уже готовый продукт с более высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Айтуганов.

Отдельно он остановился на производительности труда в аграрном секторе. По его словам, сегодня этот показатель в Казахстане в 4,5 раза ниже, чем в странах Европейского союза.

«Вот здесь мы действительно отстаем. Этот разрыв нужно ежегодно сокращать», — заявил председатель партии.

Айтуганов подчеркнул, что современное сельское хозяйство уже не ограничивается традиционными представлениями о тракторе и поле.