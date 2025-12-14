В Дохе состоялась встреча руководства Телерадиокомплекса Президента Казахстана и Al Jazeera Media Network — одной из крупнейших международных медиакомпаний, передаёт BAQ.KZ.

Директор ТРК Президента Раушан Кажибаева и генеральный директор Al Jazeera Media Network шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани обсудили перспективы углубления сотрудничества, а также расширение присутствия Al Jazeera в Центральной Азии. В ходе переговоров была выражена заинтересованность в организации вещания канала в Казахстане и создании профессиональной базы для освещения событий всего региона.

Особое внимание стороны уделили совместным инициативам по развитию профессиональных компетенций журналистов. Al Jazeera проявила интерес к проектам Телерадиокомплекса Президента, направленным на институционализацию опыта двух медиаструктур в сфере подготовки кадров. Достигнута договоренность продолжить диалог и перейти к практической реализации инициатив в 2026 году.

Шейх Нассер бин Фейсал Аль Тани поблагодарил Раушан Кажибаеву за приглашение и подтвердил готовность посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время.

В рамках визита Раушан Кажибаева также провела отдельную встречу с директором Al Jazeera Media Institute Иман Аль Амри. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере журналистского образования. Напомним, в 2024 году была впервые проведена "Неделя Al Jazeera" в Казахстане для студентов Международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University и отечественных журналистов. По итогам встречи подтверждены планы по проведению второй "Недели Al Jazeera" в 2026 году.

Кроме того, Al Jazeera Media Institute предложил обеспечить казахстанским студентам и профессионалам доступ к обширной библиотеке авторской профессиональной литературы института, аккумулировавшей многолетний журналистский опыт медиасети.

Отметим, что в 2025 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Al Jazeera English.