Пассажиропоток LRT в Астане с момента запуска достиг 180 тысяч человек

Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев рассказал о пассажиропотоке LRT с момента запуска системы и напомнил пассажирам о важности соблюдения правил безопасности, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, с момента запуска пассажиропоток LRT достиг уже 180 тысяч человек. Только за вчерашний день легкорельсовым транспортом воспользовались около 100 тысяч пассажиров.

Пассажиропоток превысил проектную способность

Как отметил Асылбек Дуйсебаев, в первый день работы системы был зафиксирован высокий интерес со стороны жителей и гостей столицы. При этом такой пассажиропоток превысил проектную пространственную способность LRT.

По данным компании, сегодня движение осуществляется в штатном режиме, нарушений в работе системы не наблюдается.

Пассажиров призвали не нажимать аварийные кнопки без необходимости

В CTS также обратились к пассажирам с просьбой строго соблюдать правила безопасности на платформах и в вагонах.

Асылбек Дуйсебаев напомнил, что без крайней необходимости нельзя нажимать аварийные кнопки, самостоятельно открывать двери составов или препятствовать их закрытию. Такие действия могут привести к остановке поездов.

LRT работает в автоматическом режиме

Глава CTS подчеркнул, что система LRT полностью автоматизирована и работает без машиниста. Поэтому любые действия, связанные с вмешательством в работу дверей или аварийных систем, автоматически воспринимаются как потенциальная угроза безопасности пассажиров.

В CTS призвали пассажиров ответственно пользоваться новым видом транспорта и соблюдать установленные правила, чтобы не создавать задержек в движении составов.