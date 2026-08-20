Пастбища превращаются в прииски: чем обернулась золотая лихорадка в ВКО и области Абай

Пастбища Восточно-Казахстанской и Абайской областей превращаются в западню для домашнего скота. Старатели в поисках золота перекапывают тысячи гектаров земли, уничтожая плодородный грунт и меняя русла рек. Жайлау превратились в безжизненные прииски. Экологические активисты призвали власть и силовиков сменить лояльность к золотоискателям на срочные меры по сохранению экосистемы. В котлованах тонет домашний скот, колонии сурков исчезли, а деревья больше не растут. Какие ещё проблемы приносит добыча золота, в материале BAQ.KZ.

На земле и под землёй

«Золотая лихорадка уничтожает будущее потомков». Так эко-активист из Усть-Каменогорска Танир Ясса подписал свой недавний нашумевший пост. В нём он показал и рассказал, как выглядят животноводческие пастбища после нескольких месяцев пребывания там старателей.

Фото Танир Ясса

Танир Ясса - руководитель общественного объединения «Центр экологического развития общества», которое он создал с партнёрами и соратниками в 2023 году. По совместительству – предприниматель, владелец животноводческого хозяйства и сам же пастух.

Он наблюдает за работой местных исполнительных органов и силовиков по защите природы. Из-за насыщенности районных земель золотом местные жители вынуждены отбивать свои пастбища и плодородные земли у старателей.

Вместе со своей командой Танир Ясса очищает природу от мусора, спасает животных, сажает деревья. В своих видео он вслух размышляет о культуре поведения людей и состоянии экологии, говорит о человеческой роли на земле.

Фото Танир Ясса

Больше 20 лет он занимается животноводством, сам гоняет свои стада на летние жайляу, которые пасутся на границе двух областей - в Жарминском и Кокпектинском районах области Абай, в Самарском и Уланском районах ВКО.

«Летом посевные поля заняты разными культурами - зерновыми, подсолнечными, овощными. Внизу пасти негде. Поэтому многие деревни угоняют свой скот в высокогорье на летние жайляу», – рассказал предприниматель и активист.

В последние годы эти живописные поля, которые часто сравнивают с европейскими горными курортами, превращаются в золотые прииски. Жайляу перекапывают, по пути выкорчёвывают деревья, лишают сурков их многоквартирных туннелей, меняют русла рек. Россыпная разработка и промывка золотоносного грунта разрушают естественный рельеф, а вместе с ним – и хрупкую речную экосистему, формировавшуюся миллионы лет.

Танир Ясса снимает такие последствия на телефон и делится с подписчиками. Этим летом он несколько раз видел, как домашний скот, а иногда целые группы лошадей или коров, оказывались заложниками той земли, которая ещё недавно кормила их. Из пастбищ земли превратились в западню.

Фото Танир Ясса

«Золотая лихорадка» на востоке страны заражает всё больше людей. Не все соблюдают нормы и правила. Многие работают без разрешений, и, не задумываясь, портят экосистему. Если мы не возьмём под контроль это сейчас, то потом будет уже поздно. В Восточном Казахстане богатейшие источники чистой питьевой воды по стране. Но таким образом мы прописываем себе дефицит, учитывая климатические изменения. Зачем набивать карманы сейчас, если не оставлять шансов потомкам на благополучное существование», – поделился своими мыслями о последствиях эко-активист и предприниматель Танир Ясса.

Это уже катастрофа!

После старательских работ по добыче золота должна происходить рекультивация использованных нарушенных земель. Согласно Закону «О недропользовании», это обязаны делать все, кто взял разрешение на добычу. Но золотоискатели и добытчики полезных ископаемых легко пропускают этот пункт, и, добыв золото, уходят восвояси. Разрытые поля остаются головной болью местных жителей.

«Что происходит потом? Старатели портят водоохранную зону, обычно возле ручьёв самые сочные пастбища. Но мало того, что пастбища перерыты, так ещё и русла рек меняются. Превращаются в топи и траншеи с водой. Получается, они портят экосистему рек и ручьёв, они оставляют ямы разрытыми. Скотина попадает в эти ямы. Коровы и кобылы застревают. Если местные жители не успевают спасти, то они погибают там. Люди могут ехать на лошади и свернуть шею. Ночью это особенно опасно», – рассказал о тревоге сельчан Танир Ясса.

Реки – часть промысла

Старатели орудуют почти круглый год, но больше всего – весной и осенью, когда пастбища ещё не приняли домашний скот. Для того, чтобы промывать золото, они перекрывают реки. Последствия бывают разные: реки меняют русла и загрязняются химикатами. В результате отодвигаются пастбища, которые, как правило, расположены вдоль рек.

Танир Ясса отмечает координаты новых старательских точек на карте. А в прошлом году он привёл на такое место сотрудников природоохранной полиции.

«Мы задержали несколько человек, которые работали без лицензии. У них изъяли металлоискатели. Но полиция из ВКО ничего не смогли сделать, потому что они работали на территории Абайской области», – рассказал о финале истории наш спикер.

Фото Танир Ясса.

Практически все угодья на этих землях – это арендованные участки, взятые в долговременное возмездное пользование на 49 лет. Иногда арендаторы разрешают старателям искать золото.

«Однажды мы встретили группу мужчин на наших пастбищах. Они разложили оборудование, начали перекапывать землю. Мы подъехали и попросили документы, но их не было. Когда они поняли, что с нами нельзя договориться, то в течение недели собрали свои вещи и уехали. А есть фермеры, которые разрешают старателям копать золото за небольшое вознаграждение. Но ирония в том, что потом они платят штрафы за нехозяйственное пользование земли, так как не могут доказать, что это не они перекопали плодородный слой», - рассказал Танир Ясса.

Кто ответит за последствия?

Мы обратились за разъяснениями в Ертисскую бассейновую инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов, которая следит за порядком использования, чистотой и защитой вод рек и озёр Иртышского бассейна.

«Если старатели работают по контракту, то у них может быть право работать на руслах рек, но при этом после завершения они должны провести рекультивационные работы, привести землю в естественное и первоначальное состояние. Если после их ухода происходит смещение русла рек, то это, конечно, приводит к негативному воздействию для хозяйств», – прокомментировали в ведомстве.

До проведения старательских работ устанавливаются границы водоохранных зон и полос, а также режим их хозяйственного использования в установленном законодательством порядке. Между тем, согласно Водному кодексу, использование экскаватора, бульдозера и другой механизации возможно за пределами водного объекта и водоохранной полосы.

Лицензию на старательство выдаёт областное Управление предпринимательства. В ведомстве рассказали, что на сегодня выписано 43 лицензии. Этот документ даёт право пользования участком под старательство на 10 лет. Ежегодно Управление выписывает от трёх до семи таких разрешений, хотя люди приходят и чаще.

«Если старатель планирует искать золото на земле, которая находится в аренде у недропользователя, то необходимо его согласие. Без него лицензия не выдаётся. К тому же перед началом работ старатель должен оплатить специальный налог на рекультивацию и показать своё оборудование. Это то, что требуется сделать старателю по закону. В основном большие проблемы возникают из-за черностарателей, которые просто захватывают большие участки земли без лицензий», – пояснил руководитель Управления предпринимательства области Абай Айбек Рахымбеков.

В Постановлении областного акимата указаны территории, которые могут стать потенциальными приисками. В списке значатся 122 участка. Площадь одного такого участка – не больше пяти гектаров. На сегодня под легальное старательство отведено около 200 гектар.

Кстати, согласно официальным данным, за последние 4 года всего один лицензиат продал найденное золото официальному скупщику на территории Казахстана. Остальные старатели отчитались о том, что ничего не нашли. Но, по словам жителей золотоносных районов Абайской области, люди просто не хотят делиться золотом по установленной цене законным способом.

Между легальными добытчиками золота и черностарателями большая разница. Вторые незаконно захватывают земли, перекрывают участки рек и добывают золото с большим ущербом для природы.

В прошлом году Специализированная природоохранная прокуратура в ходе рейда обнаружила пять человек, которые занимались поиском золота без разрешения. Их оштрафовали на 41 286 тенге. В июне этого года прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи на территории резервата «Семей Орманы», в результате чего были уничтожены плодородный слой и зелёные насаждения.

Безусловно, золото остаётся важным ресурсом и для государства, и для тех, кто зарабатывает на его добыче. Но золото можно добыть всего один раз, а пастбище способно кормить людей десятилетиями и передавать свою ценность следующим поколениям.

Напомним, в июне 2018 года в Казахстане был принят новый Кодекс «О недрах и недропользовании», в котором было легализовано старательство.