В Астане пациентка потеряла ребёнка в Областной больнице №2, расположенной по улице Манаса, 22. Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации в Instagram очевидца Айсулу Алпыспаевой (@bisa_business), которая находилась с пострадавшей в одной палате. Редакция BAQ.KZ выяснила подробности инцидента.

По её словам, в течение полутора часов в палату никто не заходил, несмотря на кровотечение и жалобы на сильную боль у пациентки.

"Я начала преследовать медсестру, настаивая на том, чтобы позвали врача. Она отвечала, что без указания врача ничего не может сделать. Девушка вся была скрученная, истекала кровью, плакала. Мы с соседкой не могли на это смотреть. Я начала звонить в Минздрав, в скорую, в колл-центр больницы — никто не отвечал. Только скорая и горячая линия Минздрава ответили, сказали писать жалобу", — рассказывает женщина.

По её словам, заведующая отделением отсутствовала, так как был выходной. Врач пришла только спустя 1 час 45 минут.

"Спустя час сорок пять минут пришла врач и сказала, что как только узнала — сразу пришла. Я обратилась к медсестре: “Почему врач пришла только сейчас? Вы что, раньше не сообщали?” Она ответила: “Я говорила”, — а потом начала врать, что прошло всего 40 минут. Но я же была рядом всё это время, я видела, это уже полтора часа прошло", — рассказала Айсулу Алпыспаева.

Айсулу утверждает, что даже после первого осмотра реакция врача была равнодушной и бездействующей.

"После осмотра врач сказала: “У тебя угроза — это нормально, кровь бывает”, и увела её в кабинет. Вернувшись, она сказала, что произошёл выкидыш. Позже её увезли на чистку под наркозом", — добавила она.

Алпыспаева утверждает, что медсестра, узнав о гибели плода, лишь пожала плечами: "Ну уволят — и уволят".

"Сейчас девушка в очень подавленном состоянии. Насколько я знаю, оставлять всё просто так женщина не хочет. Она твёрдо уверена, что ребёнка потеряла по вине врачей. Со мной связывались её родные, сёстры — думаю, они тоже поддержат. Конечно, ребёнка уже не вернуть, но, может быть, получится чего-то добиться, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись и другие женщины не теряли своих детей. Халатность врачей должна наконец-то закончиться", — заявила Айсулу Алпыспаева.

Что говорит Минздрав

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что пациентка — Гумарова Д.Б., 1996 года рождения — была госпитализирована в МОБ №2 25 июля 2025 года в 21:54 с жалобами на боли внизу живота и кровянистые выделения. Диагноз: беременность сроком 7 недель 5 дней, угроза прерывания.

"26 июля было проведено УЗИ, подтвердившее маточную беременность. Однако 27 июля в 20:15 произошёл самопроизвольный выкидыш. Пациентке проведено выскабливание полости матки под внутривенным наркозом. 28 июля УЗИ в динамике показало постабортное состояние, начата антибактериальная терапия препаратом Цефуроксим", - сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в данном случае речь идёт не о перинатальной смертности, а о гибели эмбриона на сроке 6 недель 5 дней.