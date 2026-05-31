Пациентку экстренно эвакуировали вертолётом МЧС в Талдыкорган
В области Жетысу потребовалась срочная медицинская эвакуация жительницы города Ушарал, которой резко ухудшилось состояние здоровья и понадобилась неотложная помощь в областном центре.
Для транспортировки пациентки был задействован вертолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан МЧС Казахстана. Воздушное судно оперативно прибыло в город Ушарал и, в сопровождении медицинских специалистов, доставило женщину в медицинское учреждение города Талдыкорган.
Маршрут эвакуации прошёл в кратчайшие сроки, что позволило своевременно передать пациентку врачам и начать необходимое лечение без промедления.
В ведомстве отметили слаженную работу спасателей и медицинского персонала, благодаря которой удалось обеспечить безопасную и быструю транспортировку в сложных условиях.
Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей в Талдыкоргане и получает всю необходимую медицинскую помощь.
