Пациентку экстренно эвакуировали вертолётом МЧС в Талдыкорган

В области Жетысу потребовалась срочная медицинская эвакуация жительницы города Ушарал, которой резко ухудшилось состояние здоровья и понадобилась неотложная помощь в областном центре.

Для транспортировки пациентки был задействован вертолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан МЧС Казахстана. Воздушное судно оперативно прибыло в город Ушарал и, в сопровождении медицинских специалистов, доставило женщину в медицинское учреждение города Талдыкорган.

Маршрут эвакуации прошёл в кратчайшие сроки, что позволило своевременно передать пациентку врачам и начать необходимое лечение без промедления.

В ведомстве отметили слаженную работу спасателей и медицинского персонала, благодаря которой удалось обеспечить безопасную и быструю транспортировку в сложных условиях.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей в Талдыкоргане и получает всю необходимую медицинскую помощь.