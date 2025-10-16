Пауза на мясном фронте: говядина перестала дорожать впервые за полгода
Цены на лопаточно-грудную часть говядины, относящуюся к социально значимым продуктам, впервые за полгода не изменились. С 7 по 14 октября, по данным Бюро национальной статистики, средняя цена по стране осталась на уровне предыдущей недели, передает BAQ.KZ.
До этого подорожание фиксировалось 23 недели подряд — с начала мая. В 2025 году это лишь второй случай, когда говядина не растёт в цене: ранее незначительное снижение на 0,1% было зафиксировано в апреле.
С начала года лопаточно-грудная часть подорожала более чем на 25%, что вызвало бурное обсуждение в обществе. Ведомства объясняют рост цен активным экспортом, тогда как представители отрасли указывают на системные проблемы животноводства — от дефицита кормов до недостаточной господдержки переработки.
На фоне роста цен Министерство торговли в конце сентября открыло "горячую линию по вопросам говядины", а также инициировало проведение сельхозярмарок с мясом по ценам "ниже рыночных" напрямую от фермеров.
Эксперты отмечают, что если эти меры будут сопровождаться стабилизацией поставок и поддержкой внутреннего рынка, текущая передышка в росте цен может стать первым сигналом замедления инфляции на мясном рынке.
