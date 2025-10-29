В Павлодаре бывшая учительница обещала помочь сдать ЕНТ за один миллион тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz

Полиция уже задержала ее и начала досудебное расследование.

"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, проводится проверка на предмет причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории области", — сообщили в ДП Павлодарской области.