  29 Октября, 11:56

Павлодарка обещала помочь с ЕНТ за миллион тенге

Полиция начала досудебное расследование.

Сегодня, 11:02
unsplash.com
Сегодня, 11:02
Фото: unsplash.com
В Павлодаре бывшая учительница обещала помочь сдать ЕНТ за один миллион тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
 
Полиция уже задержала ее и начала досудебное расследование.
"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, проводится проверка на предмет причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории области", — сообщили в ДП Павлодарской области.
Напомним, в сентябре стало известно, что ЕНТ в Казахстане ждут кардинальные изменения. Для разработки вопросов тестирования намерены привлечь крупнейшую в этой сфере компанию из США. Однако министр науки и высшего образования отметил, что изменения будут поэтапными.
 
 

