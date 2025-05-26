В Павлодаре Верховный Суд отменил сделку купли-продажи квартиры, заключённую с женщиной, имеющей вторую группу инвалидности и находящейся под наблюдением психиатра более 20 лет. Суд признал договор мнимым и восстановил права прежней владелицы, передаёт BAQ.KZ.

В 2022 году житель Павлодара приобрёл у женщины двухкомнатную квартиру. Несмотря на то, что сделка была официально оформлена, продавец утверждала, что не осознавала сути подписанных документов из-за состояния здоровья и психического заболевания. По её словам, договор был лишь прикрытием для оформления займа между ней и третьим лицом, а реальные юридические последствия она не планировала.

После окончания срока аренды, которую продавец оформила на квартиру, покупатель попытался выселить её и её семью, однако женщина подала встречный иск о признании сделки недействительной.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что экспертная судебно-психиатрическая проверка не подтвердила недееспособность продавца. Тем не менее Верховный Суд, рассмотрев все обстоятельства, включая характер отношений сторон и отсутствие намерения реально исполнять договор, признал сделку купли-продажи недействительной.

В решении суда указано, что договор заключён без цели передачи права собственности и служил лишь мнимым прикрытием для иных правоотношений между сторонами. Таким образом, покупатель лишился оснований для выселения, а квартира осталась в собственности женщины с инвалидностью.

Дело подчёркивает важность тщательной проверки волеизъявления сторон и защиты прав граждан с ограниченными возможностями при заключении сделок с недвижимостью.