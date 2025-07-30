  • 30 Июля, 14:20

Павлодарка выбросила детей с пятого этажа и прыгнула вслед

Мать и двое детей в тяжелом состоянии.

Сегодня, 13:56
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня в 13:00 поступил экстренный сигнал от прохожего: женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа жилого дома по ул. Нурмагамбетова и затем выпрыгнула сама. На место немедленно прибыли три бригады скорой — они прибыли всего за 6 минут, передает BAQ.KZ.

Двое детей доставлены в областную детскую больницу в тяжёлом состоянии. Женщина также госпитализирована — в реанимацию городской больницы № 1.

Комментарий из департамента полиции региона ожидается.

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