Павлодарская полиция выявила тысячи "безпаспортных" жителей
В Павлодарской области сотрудники миграционной полиции пресекли 4225 случаев проживания граждан без регистрации или без документов, удостоверяющих личность, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. В Казахстане удостоверение личности выдается с 16 лет на срок 10 лет, а проживание без действующего документа или без регистрации сроком от 10 дней до одного месяца влечет предупреждение, после чего нарушитель привлекается к ответственности.
По данным областной миграционной службы, за 10 месяцев текущего года выявлено 1220 нарушений. Многие объясняли нарушения отсутствием времени для обращения в уполномоченные органы или незнанием об ответственности. Например, 26-летняя жительница города после смены фамилии в августе 2024 года не обновила удостоверение личности и узнала о недействительности документа только при обращении в ЦОН.
Аналогично просроченными более года оказались документы другого горожанина, который не проверял их сроки. Начальник областной миграционной службы Канат Сартов призвал жителей регулярно проверять срок действия своих документов и своевременно обновлять их, чтобы избежать административной ответственности.
