Павлодарский бензин проверили после сообщений о поломках автомобилей

Качество бензина марок АИ-95 и АИ-98, произведённого на Павлодарском нефтехимическом заводе, проверили в независимой лаборатории.

Как сообщает Ассоциация KAZENERGY, по результатам экспертизы топливо соответствует установленным требованиям.

Арбитражные образцы бензина исследовали специалисты лаборатории SGS Kazakhstan. Анализ показал соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и действующим государственным стандартам.

На предприятии отметили, что контроль качества проводится регулярно. Каждая партия топлива перед отправкой потребителям проходит соответствующую проверку, в том числе в независимой лаборатории.

«Контроль качества на всех этапах производства является одним из ключевых условий стабильного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами», – сообщили в Ассоциации KAZENERGY.

Проверка началась после жалоб автовладельцев

Ранее казахстанские водители стали сообщать о неисправностях автомобилей после заправки бензином АИ-95 и АИ-98. В связи с жалобами на Павлодарском нефтехимическом заводе были отобраны образцы топлива для проведения экспертизы.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов также направил своего заместителя на предприятие для выяснения обстоятельств.

При этом точная причина неисправностей автомобилей пока не установлена. АЗС связывают проблему с качеством топлива, поступающего с завода, тогда как на предприятии не исключают, что нарушения могли возникнуть уже на этапе реализации бензина.

В ведомстве также сообщили, что в Казахстан поступает новая партия бензина, соответствующего установленным требованиям. В том числе ожидается топливо с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.