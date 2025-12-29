Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о взыскании суммы неосновательного обогащения, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что в июне 2025 года истец перечислил на банковскую карту ответчика денежные средства тремя траншами на общую сумму 3 млн тенге. При этом договорные или иные законные основания для перевода денег отсутствовали, а стороны до этого знакомы не были.

Ответчик не отрицал факт поступления денежных средств, однако не представил доказательств законности их получения. Материалы дела подтвердили зачисление средств на счет ответчика именно от истца.

Изучив обстоятельства, суд пришел к выводу, что полученные денежные средства являются неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу в соответствии со статьей 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Постановление суда вступило в законную силу.