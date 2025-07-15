Печь на рельсах: поезд без кондиционера разозлил казахстанцев
Пассажиры пожаловались на поезд Мангистау – Актобе.
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Пассажиры поезда Мангистау – Актобе пожаловались на невыносимую жару и отсутствие кондиционирования. По их словам, температура в вагоне достигала 40 градусов, передает BAQ.KZ.
Видео из душного вагона разлетелось в соцсетях. Люди на кадрах открывают окна и обмахиваются, пытаясь найти хоть немного прохлады. Автор публикации возмущён: "Как можно перевозить людей в таких условиях?".
В КТЖ заявили, что поезд обслуживает частный перевозчик ТОО “Otpan Logistic”, и компания не входит в структуру АО "Пассажирские перевозки".
"Деятельность частных операторов регулируется Министерством транспорта РК. Жалобы на сервис необходимо направлять напрямую перевозчику или в Минтранс", — сообщили в КТЖ.
На рынке работают 14 частных перевозчиков, включая Otpan Logistic, Turksib Astana, Solux Express, "Сары-Арка Компани", "Тенгри Экспресс" и другие.
На момент публикации официального комментария от Otpan Logistic не поступило. Пассажиры продолжают требовать ответа и улучшения условий.
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