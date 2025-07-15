Пассажиры поезда Мангистау – Актобе пожаловались на невыносимую жару и отсутствие кондиционирования. По их словам, температура в вагоне достигала 40 градусов, передает BAQ.KZ.

Видео из душного вагона разлетелось в соцсетях. Люди на кадрах открывают окна и обмахиваются, пытаясь найти хоть немного прохлады. Автор публикации возмущён: "Как можно перевозить людей в таких условиях?".

В КТЖ заявили, что поезд обслуживает частный перевозчик ТОО “Otpan Logistic”, и компания не входит в структуру АО "Пассажирские перевозки".

"Деятельность частных операторов регулируется Министерством транспорта РК. Жалобы на сервис необходимо направлять напрямую перевозчику или в Минтранс", — сообщили в КТЖ.

На рынке работают 14 частных перевозчиков, включая Otpan Logistic, Turksib Astana, Solux Express, "Сары-Арка Компани", "Тенгри Экспресс" и другие.

На момент публикации официального комментария от Otpan Logistic не поступило. Пассажиры продолжают требовать ответа и улучшения условий.