Преподаватели специальных дисциплин Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Досан Карашаев и Айнур Ондаханова стали победителями престижного международного проекта "ETF Green Skills Awards 2025", передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
– Конкурс был организован Европейским фондом обучения (European Training Foundation - ETF). В рамках проекта педагоги представили авторские разработки на тему "Роль современных образовательных программ в развитии зеленых технологий", в которых комплексно обосновали вопросы эффективного внедрения возобновляемых источников энергии в учебный процесс, а также повышения экологических компетенций будущих специалистов, – говорится в сообщении ведомства.
В международном проекте приняли участие более 250 кандидатов из свыше чем 50 стран мира. Отбор проводился в несколько этапов. Педагоги из Мангистауской области успешно прошли все этапы конкурса, представили свои проекты международным экспертам на высоком профессиональном уровне и в итоге вошли в число пяти лучших проектов.
Церемония награждения победителей состоялась в городе Турин (Италия). Торжественное мероприятие прошло в рамках международной конференции "ЕС – Италия: энергетические дни. Новые действия по обеспечению и укреплению энергетического перехода", организованной на базе Туринского политехнического университета. В этом году церемония была приурочена к пятилетию премии "Green Skills".
