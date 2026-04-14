Педагоги музыки получили госнаграды от имени Президента

Награды были вручены за популяризацию национальных ценностей и искусства кюя.

Фото: Министерство культуры и информации РЕ

Сегодня в Шымкенте Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования, передает BAQ.kz.

Награждение прошло от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В ходе церемонии Аида Балаева отметила, что учителя в сфере искусства играют важную роль в сохранении и развитии культурных ценностей страны, а также в воспитании творческого поколения.

Награды были вручены за вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на популяризацию национальных ценностей и искусства кюя.

Указом Президента награждены:

  • орденом «Құрмет» — учитель музыки школы-гимназии №65 имени Ы. Алтынсарина Гульфайруз Елжанова;
  • медалью «Ерен еңбегі үшін» — учитель музыки школы-лицея №46 Еркежан Намазова;
  • грамотой «Алғыс» — учитель музыки СОШ №58 Гульзира Даржанова.

