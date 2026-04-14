Педагоги музыки получили госнаграды от имени Президента
Награды были вручены за популяризацию национальных ценностей и искусства кюя.
Вчера 2026, 23:18
124Фото: Министерство культуры и информации РЕ
Сегодня в Шымкенте Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования, передает BAQ.kz.
Награждение прошло от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
В ходе церемонии Аида Балаева отметила, что учителя в сфере искусства играют важную роль в сохранении и развитии культурных ценностей страны, а также в воспитании творческого поколения.
Награды были вручены за вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на популяризацию национальных ценностей и искусства кюя.
Указом Президента награждены:
- орденом «Құрмет» — учитель музыки школы-гимназии №65 имени Ы. Алтынсарина Гульфайруз Елжанова;
- медалью «Ерен еңбегі үшін» — учитель музыки школы-лицея №46 Еркежан Намазова;
- грамотой «Алғыс» — учитель музыки СОШ №58 Гульзира Даржанова.
Самое читаемое
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме