Сегодня в Шымкенте Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования, передает BAQ.kz.

Награждение прошло от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В ходе церемонии Аида Балаева отметила, что учителя в сфере искусства играют важную роль в сохранении и развитии культурных ценностей страны, а также в воспитании творческого поколения.

Награды были вручены за вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на популяризацию национальных ценностей и искусства кюя.

Указом Президента награждены: